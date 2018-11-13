Работа белгородской школьницы попала в Третьяковскую галерею

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-13T13:33:15+03:00

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Из тысяч работ, направленных на интернет-конкурс,педагоги Третьяковки выбрали 20 лучших, которые составили экспозицию «Авангардист Поколения М». Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов - от столицы до небольших городов и сел.

В число лауреатов вошла и 12-летняя школьница из Белгорода Анастасия Третьякова, которая увлекается живописью с раннего детства. Жюри конкурса высоко оценило работу нашей землячки, отметив точность линий, пропорций и передачи характера героя.

Как рассказывают инициаторы проекта, ребятам в дальнейшем вновь предоставят возможность пополнить экспозицию галереи: в этом году работы создавались по мотивам произведений русского авангардиста Михаила Ларионова, а в следующем - главной темой станет пейзажная живопись.