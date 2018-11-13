Белгородец задержан за кражи и за угрозу убить знакомого

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-13T15:22:35+03:00

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Как выяснило следствие, в октябре 2018 года 28-летний ранее судимый житель Борисовского района за день совершил две кражи. А вечером того же дня в ходе ссоры со знакомым, пригрозил его убить.

В дом 53-летнего мужчины злоумышленник проник, взломав входную дверь. Украв куртку и продукты питания, скрылся. Сумма ущерба составила около 3 770 рублей.

В тот же день, сорвав деревянную фанеру с оконной рамы, он проник в жилье 46-летней женщины. Из ее дома он похитил верхнюю одежду, кроссовки и три сотовых телефона. Сумма ущерба составила 6 880 рублей.

Вечером того же дня подозреваемый разругался с местным жителем. И в ходе ссоры пригрозил его убить. При этом угрожал ему предметом, похожим на нож.

Когда подозреваемого задержали и стали допрашивать выяснилось, что мужчина может быть причастен к совершению еще одной кражи. Следователи подозревают, что в мае этого года он похитил электрические кабели из летней кухни местного жителя. Сумма ущерба тогда составила порядка 10 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158, а также ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража и угроза убийством). В настоящее время ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый задержан.