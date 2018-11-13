В Белгороде прошла операция «Жилище», направленная на профилактику пожарной безопасности
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгорода 12 ноября в рамках профилактической операции «Жилище» побеседовали с владельцами домов и квартир, проживающих на улице Орлова о правилах пожарной безопасности.
В ходе рейда сотрудники МЧС провели профилактические беседы с горожанами, уделив особое внимание вопросам эксплуатации электрического и газового оборудования. Также спасатели рассказали о правилах и способах тушения пожаров, действиях при пожаре. В рамках операции «Жилище» граждане также получили памятки с подробной инструкцией по соблюдению правил пожарной безопасности в быту.
Кроме того белгородцам напомнили номер телефона единой Службы спасения – 112. Рассказали о телефоне доверия Главного управления – 39-99-99, позвонив по которому можно сообщить о фактах нарушений правил пожарной безопасности и получить ответы на интересующие граждан вопросы.