СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-13T10:28:54+03:00

В Губкине одиннадцать иностранцев приняли Присягу гражданина РФ Фото: "КП" Архив

В регион они прибыли из стран ближнего зарубежья

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В Губкине в здании ОМВД России провели торжественное мероприятие принятия Присяги гражданина Российской Федерации. В церемонии приняли участие 11 иностранных граждан. В Белгородский регион новый граждане России прибыли в разное вреся из стран ближнего зарубежья.

Поздравили участников мероприятия временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по городу Губкину подполковник полиции Андрей Емельянов и заместитель начальника отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Елена Подкопаева. Они пожелали всем новым гражданам страны достойно нести звание гражданина России.