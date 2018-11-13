2018-11-13T10:28:54+03:00
Общество

В Губкине одиннадцать иностранцев приняли Присягу гражданина РФ

В регион они прибыли из стран ближнего зарубежья
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине одиннадцать иностранцев приняли Присягу гражданина РФВ Губкине одиннадцать иностранцев приняли Присягу гражданина РФФото: "КП" Архив
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В Губкине в здании ОМВД России провели торжественное мероприятие принятия Присяги гражданина Российской Федерации. В церемонии приняли участие 11 иностранных граждан. В Белгородский регион новый граждане России прибыли в разное вреся из стран ближнего зарубежья.

Поздравили участников мероприятия временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по городу Губкину подполковник полиции Андрей Емельянов и заместитель начальника отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Елена Подкопаева. Они пожелали всем новым гражданам страны достойно нести звание гражданина России.

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