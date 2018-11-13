В ноябре в Белгородском регионе выявлено три случая бешенства
Все животные с 1 по 12 ноября были проверены специалистами вирусологического отдела ФГБУ «Белгородская МВЛ». Собаки поступили из Чернянского и Ракитянского районов, коза была доставлена из Борисовского, сообщает пресс-служба региорального управления Россельхознадзора.
Всего же с начала года в Белгородскую медветеринарную лабораторию поступило 372 пробы патологического материала. При этом бешенство выявлено в 157 случаях. 110 из них (70%) – среди кошек и собак.
Напомним, вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.
Интересно, что название болезни происходит от слова «бес», потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злым духом.