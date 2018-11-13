СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-13T09:41:22+03:00

В ноябре в Белгородском регионе выявлено три случая бешенства, один - у козы. Фото: "КП" Архив

Два из них у собак, один – у козы

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Все животные с 1 по 12 ноября были проверены специалистами вирусологического отдела ФГБУ «Белгородская МВЛ». Собаки поступили из Чернянского и Ракитянского районов, коза была доставлена из Борисовского, сообщает пресс-служба региорального управления Россельхознадзора.

Всего же с начала года в Белгородскую медветеринарную лабораторию поступило 372 пробы патологического материала. При этом бешенство выявлено в 157 случаях. 110 из них (70%) – среди кошек и собак.

Напомним, вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

Интересно, что название болезни происходит от слова «бес», потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злым духом.