«Открытие» запустил новые пакеты услуг РКО

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-12T19:30:31+03:00

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Новая линейка - пакеты «Быстрый рост», «Свое дело», «Весь мир» и «Открытые возможности» - позволяет клиентам самостоятельно выбрать оптимальное сочетание набора и стоимости услуг, в зависимости от специфики бизнеса.

Переводы средств на счета физических лиц до 150 тысяч рублей в месяц теперь будут бесплатными по всем пакетам, а в «Открытые возможности» включен увеличенный бесплатный лимит до 500 000 рублей в месяц. Кроме того, в нем все платежи юридическим лицам можно отправлять без комиссии.

В наборе услуг каждого пакета предусмотрен бесплатный выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных, и представительских расходов. Одним из преимуществ карты является низкая комиссия за снятие наличных денежных средств – 0,99% от суммы.

Специально для компаний, работающих с зарубежными партнерами создан пакет «Весь мир». В него включены скидки до 70% на переводы иностранной валюты и услуги валютного контроля, продленный день для расчетов в долларах США и евро до 19:00, специальный курс покупки/продажи валюты и услуги персонального эксперта по валютному контролю и ВЭД.

Примечательно, что авансовая оплата позволяет экономить до 30% ежемесячно на расчетно-кассовом обслуживании.

Подробности всех условий новых пакетов на сайте банка.

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