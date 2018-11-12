В Белгороде цех по ремонту силовых трансформаторов увеличил производственные мощности

СЕГОДНЯ 16:56 2018-11-12T16:56:07+03:00

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В этом году цех по ремонту силовых трансформаторов Белгородэнерго увеличил производственные мощности до 302 единиц силового оборудования 6-10 кВ в год. При этом средняя стоимость ремонта одного трансформатора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 15%.

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