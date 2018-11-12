2018-11-12T16:56:07+03:00
Общество

В Белгороде цех по ремонту силовых трансформаторов увеличил производственные мощности

В перспективе планируется дооснащение цеха современным оборудованием и дальнейшее увеличение производительности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В этом году цех по ремонту силовых трансформаторов Белгородэнерго увеличил производственные мощности до 302 единиц силового оборудования 6-10 кВ в год. При этом средняя стоимость ремонта одного трансформатора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 15%.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Открытие» запустил новые пакеты услуг РКО
В Губкине дочь обокрала собственного отца
В Шебекино спасатели сняли с верхушки дерева кошку, которая просидела там два дня
Белгородский музей-диорама «Огненная дуга» принял участие во всероссийском флешмобе
Вендетта по-белгородски, или как мстят за старые обиды в Прохоровке
Белгородский аэропорт будет носить одно из трех имен-финалистов
В Белгороде зерновая компания заплатила штраф за порчу земли после вмешательства судебных приставов
В Старом Осколе возбуждено уголовное дело из-за не выплаченной зарплаты
При столкновении под Белгородом двух автомашин пострадали люди
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%
Адвокат в Губкине пытался за взятку «отмазать» своего подзащитного
Белгородцы увидят знаменитые картины из собрания Государственного Эрмитажа
В зоопарке Белгорода умер жираф Сафари
Белгородский парк имени Ленина пополнился сотней новых деревьев
Директор валуйской школы нашла способ повысить зарплату
Белгородская девочка победила в Суздале в престижном турнире по быстрым шахматам
В Белгороде пропал пожилой мужчина
В Белгороде проходят XVI Международные Иоасафовские образовательные чтения
Все на конкурс Белгородского управления судебных приставов!
В Белгороде ограничат движение в районе Кашарского проезда
В Белгороде Роскачество проверит качество пельменей
Следственный комитет загубил мечты старооскольского бизнесмена
В Белгородской области энергетики напомнили полицейским правила электробезопасности
Белгородская журналистика станет культурной
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий