В Белгороде цех по ремонту силовых трансформаторов увеличил производственные мощности
В перспективе планируется дооснащение цеха современным оборудованием и дальнейшее увеличение производительности
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В этом году цех по ремонту силовых трансформаторов Белгородэнерго увеличил производственные мощности до 302 единиц силового оборудования 6-10 кВ в год. При этом средняя стоимость ремонта одного трансформатора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась на 15%.