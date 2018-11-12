2018-11-12T17:27:09+03:00
Общество

В Губкине дочь обокрала собственного отца

27-летняя женщина оказалась воровкой со стажем
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине дочь обокрала собственного отца.В Губкине дочь обокрала собственного отца.Фото: "КП" Архив
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47-летний губкинец обратился в дежурную часть с заявлением, что из его квартиры пропали акустическая система и телевизор. Оказалось, украла все эти вещи и уже успела продать собственная дочь потерпевшего.

То, что было украдено, заявитель оценил в 13 600 рублей. В ходе проверки 27-летняя дочь потерпевшего призналась, что совершила кражу днем, когда отец был на работе. И что акустическую систему сдала в ломбард, а телевизор продала. Кому, она не рассказала, оправдывалась тем, что не знает. Вырученные деньги уже успела потратить.

В отношении воровки со стажем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса – «Кража». За решеткой женщина может провести 2 года, рассказывают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

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