В Шебекино спасатели сняли с верхушки дерева кошку, которая просидела там два дня

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-12T16:29:27+03:00

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В Единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекинского района 10 ноября позвонила обеспокоенная жительница города Шебекино и рассказала, что на высоком дереве вот уже два дня сидит кошка, которая не может спуститься сама. И хотя спасение животных не входит в компетенцию ведомства, но руководствуясь принципами гуманизма, сотрудники МЧС вызволили кошку, тем более, что помощь людям во время операции по спасению животного не требовалась.

Происходило все рядом с домом №4 по ул. Кооперативная. Женщина, которая обратилась к спасателям, понимала, что у котов когти загнуты таким образом, что дают им опору при движении вверх, но удержаться при спуске невозможно. И спускаться нужно задом, что далеко не каждому животному под силу. А кошка, которая сидела на самой верхушке, еще и сильно испугалась.

По указанному адресу выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №12. Спасатели с помощью трёхколенной выдвижной лестницы сняли животное с дерева.