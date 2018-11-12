2018-11-12T16:29:27+03:00
Общество

В Шебекино спасатели сняли с верхушки дерева кошку, которая просидела там два дня

Хотя спасения животных и не входит в компетенцию МЧС, но принцип гуманизма победил
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиФото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
Изменить размер текста:

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекинского района 10 ноября позвонила обеспокоенная жительница города Шебекино и рассказала, что на высоком дереве вот уже два дня сидит кошка, которая не может спуститься сама. И хотя спасение животных не входит в компетенцию ведомства, но руководствуясь принципами гуманизма, сотрудники МЧС вызволили кошку, тем более, что помощь людям во время операции по спасению животного не требовалась.

Происходило все рядом с домом №4 по ул. Кооперативная. Женщина, которая обратилась к спасателям, понимала, что у котов когти загнуты таким образом, что дают им опору при движении вверх, но удержаться при спуске невозможно. И спускаться нужно задом, что далеко не каждому животному под силу. А кошка, которая сидела на самой верхушке, еще и сильно испугалась.

По указанному адресу выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №12. Спасатели с помощью трёхколенной выдвижной лестницы сняли животное с дерева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Открытие» запустил новые пакеты услуг РКО
В Губкине дочь обокрала собственного отца
В Белгороде цех по ремонту силовых трансформаторов увеличил производственные мощности
Белгородский музей-диорама «Огненная дуга» принял участие во всероссийском флешмобе
Вендетта по-белгородски, или как мстят за старые обиды в Прохоровке
Белгородский аэропорт будет носить одно из трех имен-финалистов
В Белгороде зерновая компания заплатила штраф за порчу земли после вмешательства судебных приставов
В Старом Осколе возбуждено уголовное дело из-за не выплаченной зарплаты
При столкновении под Белгородом двух автомашин пострадали люди
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%
Адвокат в Губкине пытался за взятку «отмазать» своего подзащитного
Белгородцы увидят знаменитые картины из собрания Государственного Эрмитажа
В зоопарке Белгорода умер жираф Сафари
Белгородский парк имени Ленина пополнился сотней новых деревьев
Директор валуйской школы нашла способ повысить зарплату
Белгородская девочка победила в Суздале в престижном турнире по быстрым шахматам
В Белгороде пропал пожилой мужчина
В Белгороде проходят XVI Международные Иоасафовские образовательные чтения
Все на конкурс Белгородского управления судебных приставов!
В Белгороде ограничат движение в районе Кашарского проезда
В Белгороде Роскачество проверит качество пельменей
Следственный комитет загубил мечты старооскольского бизнесмена
В Белгородской области энергетики напомнили полицейским правила электробезопасности
Белгородская журналистика станет культурной
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий