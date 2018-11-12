2018-11-12T15:50:56+03:00
Общество

Белгородский музей-диорама «Огненная дуга» принял участие во всероссийском флешмобе

Флешмоб, посвященный параду 1941 года, с 7 по 10 ноября провели в соцсетях московский Музей Победы и десятки музеев других регионов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото информационного центра ФГБУК «Музей Победы».Фото информационного центра ФГБУК «Музей Победы».
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Флешмоб, посвященный параду 1941 года, провел в соцсетях московский Музей Победы. С 7 по 10 ноября музеи, входящие в проект «Территория Победы», размещали на своих страницах фотографии военного парада и рассказывали об его истории. К флешмобу присоединились музеи из десятков регионов России, в том числе и музея-диорама «Огненная дуга» Белгорода.

Устроители флешмоба в Белгороде рассказали не только о легендарном параде, но и о флешмобе «Парад 41-го года – предвестник Победы!», который 7 ноября традиционно проходит на открытой площадке музея. В нем приняли участие курсанты Белгородского юридического института имени Ивана Дмитриевича Путилина, члены Белгородской организации «Историко-патриотическое объединение «ПОИСК», сотрудники Росгвардии, кадеты школы № 45 и юнармейцы города Белгорода, которые выстроились в композицию, чтобы образовать памятную дату - «1941».

Напомним, что «Территория Победы» – федеральный проект Музея Победы, направленный на создание единого музейного пространства в области военной истории ХХ века. К проекту присоединилось уже более 150 региональных музеев.

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