Вендетта по-белгородски, или как мстят за старые обиды в Прохоровке

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-12T15:29:59+03:00

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В отдел полиции Прохоровского района поступила жалоба от 55-летнего жителя Белгорода. Он рассказал, что его дом в Прохоровском районе подожгли. Следствие установило личность поджигателя. Им оказался ранее судимый 58-летний местный житель, у которого был личный конфликт с сыном владельца дома.

58-летний мужчина вспомнил о давнем конфликте в один из вечером после употребления изрядной доли спиртного и решил отомстить. Он свободно проник на территорию чужого домовладения и поджег сверток газет у стены деревянного дома, обложенного кирпичом. О пожаре в службу спасения сообщили местные жители.

Как выяснилось, ущерб составил 130 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

58-летний мужчина может получить 5 лет за свою месть.