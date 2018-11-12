2018-11-12T13:51:59+03:00
Общество

Белгородский аэропорт будет носить одно из трех имен-финалистов

Организаторы проекта «Великие имена России» сформировали шорт-лист из трёх имён известных белгородцев
Ирина ТАРАСОВА
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Организаторы проекта «Великие имена России» сформировали шорт-лист из трёх имён известных белгородцевОрганизаторы проекта «Великие имена России» сформировали шорт-лист из трёх имён известных белгородцевФото: "КП" Архив
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Организаторы проекта «Великие имена России» сформировали шорт-лист из трёх имён известных жителей Белгородского региона. Белгородцы будут выбирать между советским военачальником — генералом армии Николаем Ватутиным, полковником Алексеем Маресьевым и советским инженером-изобретателем Владимиром Шуховым.

12 ноября голосование началось. Оно продлится до 30 ноября. Любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Те, кто хотел бы отдать свой голос за своего претендента, могут это сделать на сайте, на страницах соцсетей проекта и по телефону горячей линии: 8 (800) 707-93-17. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня.

Открыты также и стационарные пункты для голосования, где волонтеры помогут определиться, расскажут о кандидатурах и правилах конкурса. 5 декабря итоги проекта «Великие имена России» будут подведены.

Кстати, наши соседи – Воронежский аэропорт может носить одно из трех имен - Кольцова Алексей Васильевич, Петра I Великого или Феоктистова Константина Петровича. Крымский Симферополь будет выбирать между Айвазовским Иваном Константиновичем, Екатериной II Великой и Нахимовым Павлом Степановичем. В числе имен, которые могут носить московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово есть имена Королева Сергея Павловича, Жукова Георгия Константиновича, Пушкина Александра Сергеевича. Есть имя Александра Сергеевича Пушкина и в шорт-листе Санкт-Пеьербурга.

Интересно, как будут поступать в том случае, если имена в разных городах совпадут?

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