Белгородский аэропорт будет носить одно из трех имен-финалистов
Организаторы проекта «Великие имена России» сформировали шорт-лист из трёх имён известных жителей Белгородского региона. Белгородцы будут выбирать между советским военачальником — генералом армии Николаем Ватутиным, полковником Алексеем Маресьевым и советским инженером-изобретателем Владимиром Шуховым.
12 ноября голосование началось. Оно продлится до 30 ноября. Любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».
Те, кто хотел бы отдать свой голос за своего претендента, могут это сделать на сайте, на страницах соцсетей проекта и по телефону горячей линии: 8 (800) 707-93-17. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня.
Открыты также и стационарные пункты для голосования, где волонтеры помогут определиться, расскажут о кандидатурах и правилах конкурса. 5 декабря итоги проекта «Великие имена России» будут подведены.
Кстати, наши соседи – Воронежский аэропорт может носить одно из трех имен - Кольцова Алексей Васильевич, Петра I Великого или Феоктистова Константина Петровича. Крымский Симферополь будет выбирать между Айвазовским Иваном Константиновичем, Екатериной II Великой и Нахимовым Павлом Степановичем. В числе имен, которые могут носить московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово есть имена Королева Сергея Павловича, Жукова Георгия Константиновича, Пушкина Александра Сергеевича. Есть имя Александра Сергеевича Пушкина и в шорт-листе Санкт-Пеьербурга.
Интересно, как будут поступать в том случае, если имена в разных городах совпадут?