В Белгороде зерновая компания заплатила штраф за порчу земли после вмешательства судебных приставов
Только после вмешательства судебных приставов белгородская зерновая компания оплатила административный штраф по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».
Штраф был наложен управлением Россельхознадзора за нарушение правил обращение с отходами производства. Неправильное обращение с куриным пометом привело к порче земельного участка.
Судебные приставы установили имущественное положение должника, обратили взыскания на денежные средства зерновой компании, находящиеся на счетах в банках, а также арестовали автотранспорт компании.
Штраф после применения этих мер должником был оплачен в полном объеме.