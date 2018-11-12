2018-11-12T12:57:28+03:00
Общество

В Белгороде зерновая компания заплатила штраф за порчу земли после вмешательства судебных приставов

За уничтожение плодородного слоя почвы взыскан штраф в размере 40 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Только после вмешательства судебных приставов белгородская зерновая компания оплатила административный штраф по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».

Штраф был наложен управлением Россельхознадзора за нарушение правил обращение с отходами производства. Неправильное обращение с куриным пометом привело к порче земельного участка.

Судебные приставы установили имущественное положение должника, обратили взыскания на денежные средства зерновой компании, находящиеся на счетах в банках, а также арестовали автотранспорт компании.

Штраф после применения этих мер должником был оплачен в полном объеме.

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