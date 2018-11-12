В Старом Осколе возбуждено уголовное дело из-за не выплаченной зарплаты

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-12T11:03:29+03:00

Долг предприятия перед 381 работником составила почти 10 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

С января по октябрь 2018 года в ООО «Комбинат строительных материалов» задолжали своим 381 работникам почти 10 миллионов рублей заработной платы. Деньги, как выяснило следствие, ушли на хозяйственные нужды.

Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

Следственные действия, которые проводятся сейчас на предприятии, направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также принимаются меры, чтобы долг по зарплате перед работниками предприятия был погашен, сообщает пресс-служба ведомства.