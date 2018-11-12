2018-11-12T11:03:29+03:00
Общество

В Старом Осколе возбуждено уголовное дело из-за не выплаченной зарплаты

Долг предприятия перед 381 работником составила почти 10 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Старом Осколе возбуждено уголовное дело из-за не выплаченной зарплаты.В Старом Осколе возбуждено уголовное дело из-за не выплаченной зарплаты.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С января по октябрь 2018 года в ООО «Комбинат строительных материалов» задолжали своим 381 работникам почти 10 миллионов рублей заработной платы. Деньги, как выяснило следствие, ушли на хозяйственные нужды.

Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

Следственные действия, которые проводятся сейчас на предприятии, направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также принимаются меры, чтобы долг по зарплате перед работниками предприятия был погашен, сообщает пресс-служба ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородский музей-диорама «Огненная дуга» принял участие во всероссийском флешмобе
Вендетта по-белгородски, или как мстят за старые обиды в Прохоровке
Белгородский аэропорт будет носить одно из трех имен-финалистов
В Белгороде зерновая компания заплатила штраф за порчу земли после вмешательства судебных приставов
При столкновении под Белгородом двух автомашин пострадали люди
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%
Адвокат в Губкине пытался за взятку «отмазать» своего подзащитного
Белгородцы увидят знаменитые картины из собрания Государственного Эрмитажа
В зоопарке Белгорода умер жираф Сафари
Белгородский парк имени Ленина пополнился сотней новых деревьев
Директор валуйской школы нашла способ повысить зарплату
Белгородская девочка победила в Суздале в престижном турнире по быстрым шахматам
В Белгороде пропал пожилой мужчина
В Белгороде проходят XVI Международные Иоасафовские образовательные чтения
Все на конкурс Белгородского управления судебных приставов!
В Белгороде ограничат движение в районе Кашарского проезда
В Белгороде Роскачество проверит качество пельменей
Следственный комитет загубил мечты старооскольского бизнесмена
В Белгородской области энергетики напомнили полицейским правила электробезопасности
Белгородская журналистика станет культурной
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий