2018-11-12T10:24:50+03:00
Общество

При столкновении под Белгородом двух автомашин пострадали люди

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Дубовое
Ирина ТАРАСОВА
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При столкновении под Белгородом двух автомашин пострадали людиПри столкновении под Белгородом двух автомашин пострадали людиФото: "КП" Архив
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В посёлке Дубовое произошла авария с участием двух иномарок. При столкновении Ford Explorer и Toyota Mark пострадали люди. Специалисты областного МЧС приняли участие в ликвидации происшествия.

В пресс-службе МЧС России белгородской области говорится. Что «сообщение о данном ДТП поступило на пульт Единой дежурной диспетчерской службы. На место аварии выехали спасатели, специалисты ГИБДД и медицинские сотрудники. Работники установили, что столкнулись два транспортных средства — Ford Explorer и Toyota Mark. Имеются раненые»..

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 3 единицы спецтехники и 9 человек

Спасатели напоминают, что в Белгородской области ожидаются морозы и гололед. И призывают жителей Белгородской области, как водителей, так и пешеходов, к соблюдению правил поведения на дорогах региона.

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