2018-11-11T19:47:17+03:00
Общество

Адвокат в Губкине пытался за взятку «отмазать» своего подзащитного

Правозащитник пытался подменить изъятое наркотическое вещество и добиться закрытия уголовного дела своего подзащитного
Ирина ТАРАСОВА
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Адвокат в Губкино пытался за взятку «отмазать» своего подзащитногоАдвокат в Губкино пытался за взятку «отмазать» своего подзащитногоФото: "КП" Архив
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Во время доследственной проверки по факту обнаружения и изъятия у подсудимого наркотического вещества, его защитник предложил оперуполномоченному подменить наркотик. За такое «содействие», а также за отказ о возбуждении уголовного дела адвокат, житель Губкина, обещал 100 тысяч рублей. Эти деньги были переданы через своего знакомого, сотрудника ОМВД России по городу Губкину, который ничего не знал о подобной договоренности.

Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Адвокат, который пытался таким образом «отмазать» своего подзащитного, признан виновным и будет отвечать за совершение преступления по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Приговором суда адвокату назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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