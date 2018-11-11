Адвокат в Губкине пытался за взятку «отмазать» своего подзащитного

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-11T19:47:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время доследственной проверки по факту обнаружения и изъятия у подсудимого наркотического вещества, его защитник предложил оперуполномоченному подменить наркотик. За такое «содействие», а также за отказ о возбуждении уголовного дела адвокат, житель Губкина, обещал 100 тысяч рублей. Эти деньги были переданы через своего знакомого, сотрудника ОМВД России по городу Губкину, который ничего не знал о подобной договоренности.

Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Адвокат, который пытался таким образом «отмазать» своего подзащитного, признан виновным и будет отвечать за совершение преступления по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

Приговором суда адвокату назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.