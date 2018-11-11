Белгородцы увидят знаменитые картины из собрания Государственного Эрмитажа

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-11T13:32:12+03:00

В рамках фестиваля АРТ-ОКНО жители и гости города смогут познакомиться с образцами классического натюрморта XIX-XIX веков

Изменить размер текста: A A

Выставка работ мастеров ведущих художественных школ и центров Западной Европы XIX-XIX веков, которые являют собой образцы старого европейского – «классического» - натюрморта будет представлена в Белгородском художественном музее в рамках фестиваля АРТ-ОКНО.

Откроется выставка 23 ноября и продлится до 24 февраля 2019 года. Открытие выставки запланировано на 16:00. В 11:00 пройдет лекция методиста Эрмитажа Виктории Снеговской «Великий музей мира — Эрмитаж. Здания. Коллекции».

На выставке будут представлены произведения фламандских, голландских художников, которые признаны как зачинатели натюрморта как самостоятельного жанра.

Белгородцы смогут увидеть яркие образцы различных типов натюрморта. Это и «завтраки», и «десерты» голландских мастеров («Закуска» Юриана ван Стрека, «Десерт» Баренда ван дер Мера), и причудливые композиции из рыб и морской фауны («Сцена в кухне» Джованни Франческо Чиппера), и охотничьи натюрморты («Натюрморт с битым зайцем» Петера Снейерса), и загадочный «ночной» натюрморт («Цветы, бабочки и ящерица» Кристиана Янса ван Стрипа). Всего жителям и гостм города покажут 41 картину, в том числе А. Брейгеля, Ю. ван Хейсума, Дж. Руопполо, М. дель Кампидольо, Ф. Депорта, Ж.Б. Удри.