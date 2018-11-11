В зоопарке Белгорода умер жираф Сафари

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-11T12:52:45+03:00

Жирафа Сафари так любили и взрослые, и дети Белгорода. Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Сообщение о смерти жирафа появилось в официальной группе зоопарка ВКонтакте 10 ноября поздно вечером. Там же было написано, что причины смерти животного устанавливаются.

Жирафа Сафари в Белгород привезли из Калининграда 11 августа, несколько месяцев назад. А родился он 14 ноября 2017 года, и в ближайшие дни в зоопарке готовились отмечать его день рождения. Кличку дали еще в Калининграде. А в Белгороде для него специально построили небольшой летний вольер, а также новое зимнее помещение.

Жираф довольно быстро освоился, проведя 30 дней на карантине, привык к новым условиям и стал своеобразной визиткой зоопарка, о чем писала «Комсомолка». За его судьбой следили жители Белгорода, которым так полюбился Сафарик.

«Комсомолка» вместе с другими белгородцами выражает глубокие соболезнования работникам зоопарка в связи с утратой питомца