СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-10T20:38:20+03:00

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10 ноября, несмотря на прохладную погоду, в центральном парке культуры и отдыха имени Ленина собралось более тридцати белгородцев. Пришли организованно к 10 утра для того, чтобы сделать любимый парк уютнее и зеленее. Всего за час-два дружной командой было высажено более 100 деревьев: лип и клёнов.

Вот уже 18-й год подряд директор парка Александр Каракулов приглашает посетителей и друзей парка принять участие в озеленении. Не упустила такую возможность и команда «Комсомольской правды». И общаясь с теми, кто пришел поучаствовать в высадке деревьев, «Комсомолка» узнала, что для многих поход в парк с детьми стал не только развлечением. Пришли еще и для того, чтобы сделать полюбившееся место отдыха лучше.

Белгородский парк имени Ленина пополнился сотней новых деревьев.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Так, семья Романовых пришла почти в полном составе: мама и двое мальчишек Владик и Славик, им по 5 лет. Ребята активно помогали взрослым, носили саженцы, поливали лунки.

Белгородский парк имени Ленина пополнился сотней новых деревьев.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В субботнике также приняли участие постоянные посетители парка, активные жители города, члены профсоюза «Правда», а также молодежь из Ленинского Комсомола РФ Белгорода. А после продуктивной работы для всех было организовано чаепитие.