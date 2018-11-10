Директор валуйской школы нашла способ повысить зарплату

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-10T14:45:36+03:00

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Директор Уразовской общеобразовательной школы в период с 23 июня 2015 года по 1 января 2017 года получала повышенную зарплату за счет 6 несуществующих учащихся. Преступными действиями департаменту финансов и бюджетной политики области причинен материальный ущерб в сумме более 100 тыс. рубле, отмечает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

Уже бывший директор школы обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ – служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, сопряженное с мошенничеством, т.е. хищением чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения.

Уголовное дело направлено в Валуйский районный суд.