Белгородская девочка победила в Суздале в престижном турнире по быстрым шахматам

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-10T11:35:36+03:00

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В Суздале проходит Первенство ЦФО-2018 по шахматам среди детей и юношества. Спортсмены соревнуются в трёх дисциплинах: c классическим контролем времени, быстрые шахматы и блиц. 7 ноября завершились личные соревнования по быстрым шахматам, где ученица центра образования № 1 Белгорода Алиса Голикова победила в возрастной категории до 13 лет.

Директор центра образования №1, где 13 лет назад был создан шахматный клуб «Золотая ладья», Юрий Гребенников рассказал, что победа Алисы не стала сюрпризом, так как девочка регулярно привозит награды с соревнований различный уровней. Он подчеркнул, что «она уже пятый год занимается в нашем шахматном клубе под руководством Леонида и Ольги Окунь. Это очень способная девочка».

Сегодня в шахматном клубе «Золотая пешка» занимаются 100 ребят разных возрастов. Ежегодно юные шахматисты участвуют в различных соревнованиях: первенства ЦФО и России, этапы кубка России, международные фести¬вали «Славянские корни», MoscowOpen, CzechOpen и другие. Команда клуба «Золотая пешка» неоднократно представляла регион на всероссийских соревнованиях на Призы клуба «Белая ла¬дья» в Сочи. Шахматы включены в учебный процесс центра.