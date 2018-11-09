В Белгороде пропал пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 18:54 2018-11-09T18:54:33+03:00

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Восьмидесятилетний Николай Владимирович Плахотя ушел из дома 8 ноября и до сих пор на связь с родственниками не выходил. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят сообщать информацию в полицию по телефонам: 8-999-700-22-32, 22-85-31, 32-17-24 или 02.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 80 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения пенсионер был одет в черные брюки, куртку болотного цвета, черные ботинки и черную кепку.