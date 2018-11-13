2018-11-13T14:23:36+03:00
Общество

Белгородский регион получит самую маленькую субсидию на ремонт и строительство медучреждений

Всего же российские регионы в 2019-2022 годах получат свыше 70 миллиардов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский регион получит самую маленькую субсидию на ремонт и строительство медучрежденийБелгородский регион получит самую маленькую субсидию на ремонт и строительство медучрежденийФото: "КП" Архив
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В ближайшие три года российские регионы получат свыше 70 миллиардов субсидий на помощь в ремонте и строительстве медучреждений. При этом самые маленькие суммы на 2019 год выделены для Белгородского региона и Адыгея – 136,2 миллионов и 163 миллиона соответственно.

В 2019 году планируется выделить всего 23 миллиарда рублей, из которых почти 2 миллиарда получат Калининградская и Рязанская области.

В 2019-2021 годах еще почти 90 миллиардов рублей планируется направить на переоснащение онкоклиник. Из этих средств около 26 миллиардов рублей запланировано выделить в 2019 году, почти 45 миллиардов - в 2020 году и чуть более 18 миллиардов - в 2021 году.

Почти 50 миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут направлены на улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе в удаленных территориях, сообщает Минздрав.

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