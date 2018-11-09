Все на конкурс Белгородского управления судебных приставов!

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-09T15:04:42+03:00

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Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Белгородской области приглашает студентов, аспирантов и адъюнктов вузов, а также учителей права и обществознания к участию в первом этапе конкурса научных работ. Работы посвящены истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности ФССП.

Перечень номинаций конкурса: «История развития института судебных приставов в России»; «Актуальные вопросы исполнительного производства»; «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства»; «Дознание и административная практика в ФССП»; «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»; «Связи с общественностью в ФССП»; «Государственная функция по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»; «Экономика».

Подробнее о темах - на сайте.

Региональная конкурсная комиссия принимает работы для участия в конкурсе с 03.12.2018 по 20.12.2018 по адресу: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 109, с 8:30 до 17:30 в рабочие дни. Тел. 8 (4722) 262335, 8 (4722) 310141.