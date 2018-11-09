2018-11-09T13:07:16+03:00
Общество

В Белгороде ограничат движение в районе Кашарского проезда

Ограничение движения транспорта связано и установкой светофора
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Схема предоставлена пресс-службой администрации города.Схема предоставлена пресс-службой администрации города.
Изменить размер текста:

С 22 часов 9 ноября до 6 часов 12 ноября движение транспорта будет прекращено на участке от Кашарского проезда до автомобильной дороги «Спутник – ул. Сумская – ул. Чичерина - Ротонда». Такие ограничения связаны с проведением работ по установке светофора.

Администрация города рекомендует осуществлять движение по объездному маршруту ул. Красноармейская – автомобильная дорога «Спутник – ул. Сумская – ул. Чичерина - Ротонда» и приносит свои извинения за временные неудобства.

С распоряжением об ограничении движения транспорта с 9 по 12 ноября можно ознакомиться здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все на конкурс Белгородского управления судебных приставов!
В Белгороде Роскачество проверит качество пельменей
Следственный комитет загубил мечты старооскольского бизнесмена
В Белгородской области энергетики напомнили полицейским правила электробезопасности
Белгородская журналистика станет культурной
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий
Помогите найти родственников 4-летней Ксюши, которые могут проживать в Белгородской области
Белгородских пенсионеров бесплатно поучат работать на компьютере
Обеспечены ли дети Белгородского региона бесплатными учебниками?
В Белгороде будут судить гражданина иностранного государства
Белгородские спортсмены завоевали первое место на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо
В Белгороде появилась можжевеловая аллея
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания
Белгород накрыло туманом
В Белгороде на улице Победы во время пожара погиб человек
Белгородские судебные приставы взыскали 1 миллион 250 тысяч рублей долга по алиментам
В Белгороде на прилавках магазинов обнаружили фальшивое молоко
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
Белгородские археологи нашли захоронение Железного века
В Белгороде имущество должников уйдет с молотка
Белгородский государственный университет приглашает на Дни открытых дверей
«Открытие» поддерживает реальный сектор экономики
Разобраться с налогами белгородцам поможет электронный сервис«Обратиться в ФНС России»
В Валуйках сотрудника исправительной колонии №6 поймали на взятке
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Белгородском районе канализационные стоки льются прямо на участки жителей