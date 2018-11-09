В Белгороде ограничат движение в районе Кашарского проезда

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-09T13:07:16+03:00

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С 22 часов 9 ноября до 6 часов 12 ноября движение транспорта будет прекращено на участке от Кашарского проезда до автомобильной дороги «Спутник – ул. Сумская – ул. Чичерина - Ротонда». Такие ограничения связаны с проведением работ по установке светофора.

Администрация города рекомендует осуществлять движение по объездному маршруту ул. Красноармейская – автомобильная дорога «Спутник – ул. Сумская – ул. Чичерина - Ротонда» и приносит свои извинения за временные неудобства.

С распоряжением об ограничении движения транспорта с 9 по 12 ноября можно ознакомиться здесь.