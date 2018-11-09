В Белгороде Роскачество проверит качество пельменей

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-09T12:17:50+03:00

Планируется, что по всей стране, включая Белгород, будет закуплено около 50 пачек пельменей, включая «детские»

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Роскачество запускает исследование качества пельменей, произведенных в России. По всей стране, в том числе и в Белгороде, будет закуплено 50 пачек популярных видов, включая «детские» и «бульмени».

В Роскачестве уточнили, что пельмени исследуют по более чем 50 параметрам качества и безопасности. Продукт проверят на наличие антибиотиков, искусственных добавок (консервантов и ароматизаторов), оценят массу нетто. Важным вектором исследования станет изучение количества теста и мяса, а также их качественные характеристики.

В Роскачестве утверждают, что идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца. Формулировка «специи» в составе является очень размытой. Под ее видом производители могут добавлять в состав усилители вкуса и ароматизаторы.

В Роскачестве также напоминают, что пельмени не являются диетическим продуктом. Так что тем, кто следит за своим весом, не следует есть больше 10 пельменей за прием пищи (150 граммов, приблизительно 300 ккал).