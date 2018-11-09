2018-11-09T10:39:38+03:00
Общество

В Белгородской области энергетики напомнили полицейским правила электробезопасности

Инженеры Белгородэнерго провели обучающий семинар для сотрудников ОМВД России по Корочанскому району
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В мероприятии по предотвращению электротравматизма приняли участие 15 участковых уполномоченных и инспекторов ПДН. На встрече инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Белгородэнерго Олеся Курченко рассказала полицейским о типичных причинах несчастных случаев с тяжкими последствиями для здоровья, напомнила об основных правилах электробезопасности и влиянии электрического тока на организм человека. Особое внимание инженер обратила на недопустимость нарушения охранных зон ЛЭП при проведении погрузо-разгрузочных, строительных и любых других работ, связанных со складированием материалов и разработкой грунта. Такие факты нужно сразу пресекать, потому что они могут обернуться крайне негативными последствиями либо закончиться трагедией.

- Чаще всего причиной гибели людей становятся неосторожность, безграмотность или жажда наживы, – подчеркнула Олеся Курченко. – В группе риска – социально неблагонадежные категории граждан, трудные подростки, рыбаки, водители кранов, манипуляторов, самосвалов. Все они при определенном стечении обстоятельств могут пополнить печальную статистику.

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