2018-11-09T09:45:18+03:00
Общество

Белгородская журналистика станет культурной

Новый проект выставочного зала «Родина» обещает научить будущих акул пера писать об искусстве профессионально
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.
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За эту непосильную задачу взялся выставочный зал «Родина». Его новый проект - «Школа культурной журналистики» обещает научить будущих акул пера писать об искусстве профессионально.

Ребята изучат основы искусства, а также теорию и практику журналистики. Ведь размышляя об искусстве, журналист должен понимать сам процесс создания произведения.

Но «культурные» тексты - не единственный конек «Родины». Юных завлекают сюда интересными экспозициями, лекциями известных искусствоведов, тренингами и тематическими вечерами. Собирается здесь и Молодежная лаборатория урбанистики.

Об этом представители СМИ узнали во время пресс-тура в рамках проекта «ГородскаяМедиаСреда», который проводит администрация Белгорода.

Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.

Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода.

Не отстают от инициатив «Родины» и 22 белгородских библиотеки. Из 65 тысяч ежегодных посетителей 17 тысяч – молодежь. Ее привлекают не только Чехов с Толстым, но и литературные баттлы, квесты, интеллектуальные игры.

Еще один центр притяжения молодых - ДК «Энергомаш», где работает 12 известных молодежных коллективов. Растущее количество молодых посетителей натолкнуло руководство ДК на мысль создать Центр молодежных инициатив Белгорода.

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