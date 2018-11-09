2018-11-09T10:50:05+03:00
Общество

Следственный комитет загубил мечты старооскольского бизнесмена

Теперь предприниматель выплатит и долги, и штраф
Ирина ТАРАСОВА
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Старооскольский предприниматель выплатит 1,5 миллиона долга плюс 100 тысяч штрафа.Старооскольский предприниматель выплатит 1,5 миллиона долга плюс 100 тысяч штрафа.Фото: "КП" Архив
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Всяка пеня мимо меня. В этой поговорке - мечта русского человека освободиться от подати. И она почти стала реальностью для индивидуального предпринимателя из Старого Оскола! Но помешали доказательства второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области.

Итак, предприниматель реализовывал овощи и фрукты. При этом он был обязан правильно начислять и вовремя платить налоги. Но дотошные следователи выяснили: с июля 2015 по июнь 2017 года горе-бизнесмен вносил в налоговые декларации ложные сведения. И не уплатил таким образом 11% положенных ипешнику налогов - на кругленькую сумму больше 1,5 миллионов рублей.

Доказательства СК признаны судом достаточными для приговора: индивидуальный предприниматель виновен в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Наказание - штраф в 100 тысяч рублей. При этом городской прокурор потребовал еще и взыскать с бизнесмена задолженность по налогам.

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