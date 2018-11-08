2018-11-08T19:59:30+03:00
Общество

На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий

9 ноября ночью и утром возможен гололед
Ирина ТАРАСОВА
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МЧС напоминает, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.МЧС напоминает, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.Фото: "КП" Архив
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9 ноября по данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами слабые моросящие осадки. Днем без осадков. Местами туман, гололед. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º мороза, при значительной облачности до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

При ухудшении погодных условий МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой: не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в непогоду. При движении необходимо соблюдать скоростной режим.

Пешеходам при гололедице спасатели рекомендуют подбирать обувь с расчетом на гололедицу. Женщинам стоит отказаться от сапог на высоком каблуке. По улицам, покрытым льдом, передвигаться медленно и стараться избегать обледенелых участков. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

МЧС напоминает, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. И обращает внимание водителей на то, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.

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