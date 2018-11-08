2018-11-08T16:25:27+03:00
Общество

У 4-летней Ксюши могут оказаться родственники в Белгородской области

Малышка вторую неделю находится под присмотром органов опеки Ростова-на-Дону
Ирина ТАРАСОВА
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У 4-летней Ксюши могут оказаться родственники в Белгородской области.У 4-летней Ксюши могут оказаться родственники в Белгородской области.
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Четырехлетнюю Ксюшу 19 октября в самом центре Ростова-на-Дону увидели полицейские. Ребенок находился в компании бомжей, но на попрошайку был не похож. Врачи социально-реабилитационного центра, куда направили девочку, сказали, что она вполне здорова. Девочка хорошо говорит для своего возраста, читает стихи и поет песни, пишут наши коллеги из Ростова-на-Дону.

Удалось выяснить, что ребенок вместе с мамой жил при церквях, в том числе и у кладбища. Такой вывод сотрудники органов опеки Кировского района Ростова-на-Дону сделали после того, как девочка рассказала, что ходила вместе с мамой по кладбищу и собирала конфеты и цветы.

Выяснилось также, что у нее есть родные братья (сыновья матери от первого брака). Они могут жить вместе с бабушкой в Белгородской области.

Если кому-то что-либо известно о родственниках девочки, просим сообщить в редакцию «Комсомолки» по телефонам: (4722)20-17-05.

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