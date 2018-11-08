Белгородских пенсионеров бесплатно поучат работать на компьютере

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-08T15:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление социальной защиты населения города Белгорода проводит набор слушателей из числа неработающих пенсионеров, желающих освоить компьютер. Обучение на курсах – бесплатное.

Пенсионер, получающий пенсию через управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Белгороду и желающий пройти бесплатное обучение на курсах компьютерной грамотности в ноябре – декабре 2018 года, должен обратиться в Комплексный центр социального обслуживания города Белгорода. Прием заявлений проводится по адресу: Белгород, ул. Королева, д. 8, тел. 52–18–73.

К заявлению необходимо приложить: копию и оригинал паспорта; копию и оригинал трудовой книжки.