2018-11-08T15:15:41+03:00
Общество

Белгородских пенсионеров бесплатно поучат работать на компьютере

Прием заявлений осуществляется Комплексным центром социального обслуживания Белгорода
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородских пенсионеров бесплатно поучат работать на компьютереБелгородских пенсионеров бесплатно поучат работать на компьютереФото: "КП" Архив
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Управление социальной защиты населения города Белгорода проводит набор слушателей из числа неработающих пенсионеров, желающих освоить компьютер. Обучение на курсах – бесплатное.

Пенсионер, получающий пенсию через управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Белгороду и желающий пройти бесплатное обучение на курсах компьютерной грамотности в ноябре – декабре 2018 года, должен обратиться в Комплексный центр социального обслуживания города Белгорода. Прием заявлений проводится по адресу: Белгород, ул. Королева, д. 8, тел. 52–18–73.

К заявлению необходимо приложить: копию и оригинал паспорта; копию и оригинал трудовой книжки.

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