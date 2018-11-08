2018-11-08T14:42:16+03:00
Общество

Обеспечены ли дети Белгородского региона бесплатными учебниками?

На эту проблему обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Ирина ТАРАСОВА
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Обеспечены ли дети Белгородского региона бесплатными учебниками?Обеспечены ли дети Белгородского региона бесплатными учебниками?Фото: "КП" Архив
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила в среду обеспокоенность в связи с проблемой обеспечения бесплатными учебниками детей в школах ряда российских регионов, прежде всего Дагестана и Белгородской области. В частности, по словам Татьяны Москальковой, в Белгороде 97% учебников – платные.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в департамент образования Белгородской области. В ответе, который получило наше издание из пресс-службы ведомства, сказано, что «Вероятно произошло некое искажение информации. В Белгородской области обеспеченность школьников бесплатными учебниками составляет 100%. В 2018 году из регионального бюджета на это было выделено 175 миллионов рублей. На 2019 год заложено 212 миллионов рублей».

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