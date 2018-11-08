2018-11-08T12:14:34+03:00
Общество

Белгородские спортсмены завоевали первое место на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

600 спортсменов из 19 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья приехали на Белгородчину чтобы побороться за звание лучших
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Белгородской области.Фото пресс-службы управления физической культуры и спорта Белгородской области.
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Уже восьмой год подряд «Кубок Белогорья» радушно встречает спортсменов из разных городов России и ближнего зарубежья. В этом году около 600 спортсменов из 19 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья приехали на Белгородчину, чтобы побороться за звание лучших. Команда белгородцев признана лучшей.

В управлении физической культуры и спорта Белгородчины считают, что такие соревнования очень важны и полезны для юных спортсменов из региона, так как они позволяют попробовать свои силы на соревнованиях всероссийского уровня и при этом не выезжать за пределы области.

Белгородскую область на соревнованиях представляли 250 спортсменов из ГБУ СШОР № 1, МБУ СШОР № 5, МБУДО ДЮСШ № 4, Ракитянской ДЮСШ и ЦД Космос. По итогам турнира, белгородская команда заняла первое место.

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