В Белгороде будут судить гражданина иностранного государства

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-08T14:07:49+03:00

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Как выяснило следствие, первая кража произошла в Алексеевке. Обвиняемый украл из оставленного рюкзака мобильный телефон стоимостью 2500 рублей. А несколько дней спустя в электричке «Алексеевка-Валуйки» он похитил у одного из пассажиров 45 тысяч рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего гражданина Республики Молдова утвердил заместитель Белгородского транспортного прокурора . Он обвиняется в совершении двух краж имущества у граждан по ст. ст. 158 ч.1 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества), 158 ч.2 п. «в» УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Часть денег молодой человек успел потратить, остальные были изъяты сотрудниками полиции при задержании.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Алексеевский районный суд Белгородской области для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.