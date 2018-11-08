Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-08T10:33:28+03:00

Изменить размер текста: A A

За 9 месяцев 2018 года число платежей прошедших в удаленных каналах обслуживания Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 12% и составило 189,3 млн. платежей на общую сумму свыше 89 млрд. руб. В приложении «Сбербанк Онлайн» количество платежей увеличилось в 2 раза и составило 50,9 млн. транзакций.

В мобильном приложении стало удобней платить за услуги ЖКХ по штрих-коду. Доля платежей по штрих-коду в мобильном приложении за 9 месяцев достигла 69%, увеличившись за этот период на 15 процентных пунктов.

Пользователям интернет-банкинга сегодня доступны практически все операции: платежи и переводы, создание регулярных платежей, покупка и продажа валюты, открытие вкладов, подача заявки на кредит.

Кроме того, с помощью "Сбербанк Онлайн" можно пополнять счета электронных кошельков, расплачиваться в виртуальных магазинах, покупать билеты в кино, театры, концерты, авиабилеты и даже анализировать свои расходы.

На правах рекламы