2018-11-08T11:18:48+03:00
Общество

В Белгороде появилась можжевеловая аллея

Студенты Белгородского педагогического колледжа высадили 15 кустов можжевельника на пересечении улиц Губкина и Буденного
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде появилась можжевеловая аллея.В Белгороде появилась можжевеловая аллея.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде рядом с пересечением улиц Губкина и Буденного заложили можжевеловую аллею. Высаживали растения студенты педагогического колледжа, которые приурочили это событие ко Дню согласия и примирения. Всего в этот день было высажено 15 кустов можжевельника и еще 15 лиственных растений.

Закладка аллеи стала частью комплексного благоустройства этого района города, рассказывают в отделе архитектуры комитета по управлению Западным округом администрации Белгорода, подчеркивая, что сейчас самый оптимальный период для высадки этих растений.

Подчеркнем, что в последние годы озеленители Белгорода делают ставку именно на вечнозеленые виды, которые будут украшать город и летом, и зимой.

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