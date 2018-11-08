Белгород накрыло туманом

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-08T10:21:53+03:00

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Вчера вечером Белгород накрыл туман. В соцсетях появились фото горожан, по всей видимости, впечатленных настоящим чудом, которым одарила нас природа. Нынешняя осень, делятся впечатлениями белгородцы, щедра на сюрпризы.

Утро 8 ноября также выдалось туманным. Синоптики обещают в течение дня теплую погоду – до +9 градусов. Завтра, 9 ноября, температура также будет в пределах 8-9 градусов тепла. К выходным столбик термометра несколько понизится. Днем в субботу будет +5 градусов, в воскресенье дневная температура составил всего 2 градуса тепла, а к ночи опустится до -6 градусов.