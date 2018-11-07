В Белгороде на прилавках магазинов обнаружили фальшивое молоко

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-07T17:02:44+03:00

Проверка установила, что производителя под маркой ООО «ЗНАТПРОДУКТ», выпускающего молочную продукцию в Иваново, не существует

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В Департамент экономического развития Белгородской области поступила информация из управления Роспотребнадзора региона, в которой говорилось о факте оборота некачественной (фальсифицированной) молочной продукции. По информации ведомства некачественной оказалась молочная продукция, на упаковке которой был указан производитель: ивановское ООО «Знатпродукт».

Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, такого предприятия по указанному адресу (г.Иваново, ул.Тимирязева, д.43, пом.125) не существует. Более того, данная молочная продукция не соответствовала требованиям технического стандарта безопасности. Употребление могло негативно отразиться на состоянии здоровья покупателей.

Специалисты следят за тем, чтобы подобная продукция не попадала на прилавки белгородских магазинов. Также предстоит выяснить, каким образом фальсификат попал в продажу.