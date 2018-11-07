Белгородские археологи нашли захоронение Железного века

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-07T15:56:53+03:00

На месте планируемой застройки в Красногвардейском районе обнаружили две могилы с останками людей

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Катакомбный могильник VIII-X веков нашли археологи в Красногвардейском районе белгородской области. Обнаружили его на месте планируемой застройки. В двух могилах останки людей. В одной удалось обнаружить нож и две бусины, другая была разграблена.

Катакомбный могильник салтово-маяцкой культуры откопали археологии Белгородской археологической экспертизы. Об этом в группе «Археологическое наследие Белгородчины» в соцсети рассказал главный археолог организации Андрей Божко. Он отметил, что это уже шестой могильник такого типа, найденный в Белгородском регионе.

Первый – Подгоровский могильник, который находился в Вейделевском районе, открыли еще в 1920-х годах. Всемирно известный Дмитриевский могильник в Шебекинском районе нашли в 1950-х, а в 70-е -80-е годы прошлого века стали известны Афоньевский, Нижнелубянский и Ютановский в Волоконовском районе.

Пол, возраст, причины смерти, род занятий и другие подробности о найденных в могилах останках людей назовут после их изучения в Белгороде.