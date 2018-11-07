2018-11-07T18:16:22+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы взыскали 1 миллион 250 тысяч рублей долга по алиментам

Должник пытался скрыть свои доходы
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы взыскали 1 миллион 250 тысяч рублей долга по алиментам.Белгородские судебные приставы взыскали 1 миллион 250 тысяч рублей долга по алиментам.Фото: "КП" Архив
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Белгородскими судебными приставами взыскано 1 миллион 250 тысяч рублей долга по алиментам с должника, который попытался скрыть свой доход.

Как выяснили судебные приставы, должник материально своему 9-летнему сыну не помогал. При этом он официально трудоустроен в один из крупных свинокомплексов области.

В первую очередь приставы обратили внимание на его заработную плату. При этом выяснилось, что должник имеет еще один источник доходов, удержание с которого не производится. Судебным приставом был произведен перерасчет алиментов, постановление об обращении на заработную плату направлено в установленную организацию. Таким образом, с учетом задолженности, было удержано более 700 тысяч рублей.

Однако оставалась еще задолженность по алиментам в размере 550 тысяч рублей. И судебные приставы наложили запрет его автомобиль Mazda CX-5 2016 года выпуска.

После того, как судебные приставы вручили должнику требование предоставить свой автомобиль для наложения ареста, он оплатил остаток долга, а также исполнительский сбор в размере 49 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

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