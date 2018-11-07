Белгородский государственный университет приглашает на Дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-07T14:09:49+03:00

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10 и 17 ноября в Белгородском государственном университете пройдут Дни открытых дверей. Будущим студентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2019 года.

Так, 10 ноября в фойе молодёжного культурного центра НИУ «БелГУ» свои двери для абитуриентов откроют юридический, медицинский институты, институт экономики и управления, институт инженерных и цифровых технологий, институт наук о Земле, институт общественных наук и массовых коммуникаций, институт фармации, химии и биологии. В этом году кроме традиционных мероприятий, институты, факультеты и колледжи НИУ «БелГУ» подготовили более 40 мастер-классов по профессиям и специальностям.

На мастер-классах абитуриенты смогут определить возраст деревьев с помощью сверхточного оборудования, приготовить нано-мороженое, поработать на суперкомпьютере, узнать, как управлять временем, понять, к какой профессии лежит душа, провести бизнес-разведку и расследовать преступление, побывать в психологическом театре, провести реанимацию человека и обеспечить информационную безопасность, стать переводчиком и дипломатом, прикоснуться к молекулярной генетике и многое другое.

Для родителей будут организованы информационные сессии об особенностях приёмной кампании 2019 года и перспективах поступления в НИУ «БелГУ».

17 ноября День открытых дверей пройдёт по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, концертный зал. Абитуриенты, родители и педагоги смогут получить всю интересующую их информацию о поступлении и познакомиться со следующими институтами: педагогический институт, институт межкультурной коммуникации и международных отношений