2018-11-07T13:03:27+03:00
Экономика

«Открытие» поддерживает реальный сектор экономики

Банк предоставил «Норильскому никелю» кредит на сумму 15 миллиардов рублей
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ПОА Банк «ФК Открытие» предоставил кредитную линию для финансирования общекорпоративных проектов промышленного гиганта. Напомним, российская горно-металлургическая компания является одним из крупнейших в мире производителей палладия, никеля, платины и меди.

Установленный банком лимит на кредит для ПАО ГМК «Норильский никель» составил 15 миллиардов. Заемные средства будут предоставлены в форме возобновляемой кредитной линии сроком на 3 года.

- Кредитование предприятий реального сектора экономики является одной из приоритетных задач стратегии банка «Открытие». Договор с ГМК «Норильский никель» - хороший пример такого сотрудничества, – отметила вице-президент, заместитель ди ректора департамента по работе с корпоративными клиентами банка «Открытие» Екатерина Чиркова.

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