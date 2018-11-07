2018-11-07T15:05:08+03:00
Общество

В Белгороде имущество должников уйдет с молотка

На торги выставляется имущество по 17 лотам на общую сумму 37 миллионов 594 тысяч 995 рублей
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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В Белгороде имущество должников уйдет с молотка.В Белгороде имущество должников уйдет с молотка.Фото: "КП" Архив
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14 ноября 2018 года на торги в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях будет выставлено имущество, принадлежавшее должникам по исполнительным производствам, переданное судебными приставами-исполнителями УФССП России по Белгородской области.

Реализуется имущество по 17 лотам на общую сумму 37 млн. 594 тыс. 995 руб., среди них:

- жилой дом площадью 45,8 кв.м. и земельный участок площадью 4000 кв.м., расположенные в п. Ровеньки (начальная цена 1 107 000 рублей);

- однокомнатная квартира площадью 31,5 кв.м., расположенная в г. Белгороде (1 278 169 рублей);

- жилой дом площадью 176,9 кв.м. и земельный участок площадью 920 кв.м., расположенные в Яковлевском районе, х. Красный Восток (3 700 800 рублей);

- жилой дом площадью 116,5 кв.м. и земельный участок площадью 2000 кв.м., расположенные в Старооскольском р-не, с. Солдатское (3 213 272 рублей);

- объект незавершенного строительства (степень готовности 31%), земельный участок площадью 9369 кв.м., расположенные в г. Белгороде (17 423 120 рублей).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на интернет-сайтах www.torgi.gov.ru, tu31.rosim.ru.

Торги состоятся 14ноября 2018 года по адресу: г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6, каб. 1.

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