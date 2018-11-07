2018-11-07T10:54:50+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 6 ноября2018 года приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям) коммерческого банка «СОЮЗНЫЙ» (ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»)
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Заявления от вкладчиков ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» будут приниматься с 06.11.2018 по 06.11.2019 (включительно), при этом срок выплат может быть продлен.

Страховое возмещение можно получить в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вМоскве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Брянске, Краснодарском крае и Ростовской области.

Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, за вычетом встречных требований к вкладчику, но не более 1,4 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает вкладчикам – физическим лицам, получающим страховое возмещение, обратить внимание на специальный юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» с повышенной ставкой до 7% годовых в рублях и 2,8% годовых в долларах США. Юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» открывается на срок 367 или 732 дня. Проценты по вкладу выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются) – по выбору вкладчика. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 2 000 долларов США. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Клиенты – индивидуальные предприниматели, получающие страховое возмещение, могут воспользоваться специальным предложением Банка УРАЛСИБ по пакетному обслуживанию расчетного счета в рамках акции «Выгодное начало» (предложение действует до 31.12.2018 г включительно).

Согласно условиям, предприниматели могут бесплатно обслуживаться в течение 3-х месяцев в рамках одного из пакетов услуг: «Стартап», «Бизнес-старт» или «Кассовый».

Подробности на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону: 8-800-700-77-16.

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