2018-11-07T11:31:13+03:00
Общество

В Белгородском районе канализационные стоки льются прямо на участки жителей

Жильцы улицы Дружбы микрорайона Новый в течение 7 лет безуспешно пытаются решить проблему
Ирина ТАРАСОВА
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Фото из группы ВКонтакте ОНФ.Фото из группы ВКонтакте ОНФ.
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Коллективную жалобу жители микрорайона Новый написали в Общероссийский народный фронт. Они рассказали, что их участки затапливают канализационные стоки. Семь лет они пытаются решить эту проблему, но безрезультатно.

Канализация постоянно засоряется в летнее время и перемерзает зимой. Особенно страдают жильцы улицы Дружбы. Они считают, что канализация выполнена с нарушениями, ее конструкция и глубина не соответствует проектной документации.

Усугубляет положение строящаяся рядом станция перекачки канализационных стоков от близлежащих новостроек. Представители Общероссийского народного фронта пообещали, что будут вместе с жителями добиваться решения этой проблемы.

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