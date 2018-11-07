В Белгородском районе канализационные стоки льются прямо на участки жителей

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-07T11:31:13+03:00

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Коллективную жалобу жители микрорайона Новый написали в Общероссийский народный фронт. Они рассказали, что их участки затапливают канализационные стоки. Семь лет они пытаются решить эту проблему, но безрезультатно.

Канализация постоянно засоряется в летнее время и перемерзает зимой. Особенно страдают жильцы улицы Дружбы. Они считают, что канализация выполнена с нарушениями, ее конструкция и глубина не соответствует проектной документации.

Усугубляет положение строящаяся рядом станция перекачки канализационных стоков от близлежащих новостроек. Представители Общероссийского народного фронта пообещали, что будут вместе с жителями добиваться решения этой проблемы.