2018-11-07T09:51:49+03:00
Общество

Пара из Шебекинского района предстанет перед судом за убийство знакомой

Молодую женщину сначала опоили снотворным, а затем задушили
Ирина ТАРАСОВА
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Пара из Шебекинского района предстанет перед судом за убийство знакомойПара из Шебекинского района предстанет перед судом за убийство знакомойФото: "КП" Архив
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За убийство своей знакомой предстанет перед судом 33-летняя жительница Шебекинского района и ее 33-летний приятель, которые вдвоем задумали и совершили убийство. Приятельницу пригласила в гости обвиняемая, опоила ее снотворным, а затем обвиняемый задушил молодую женщину.

Как установило следствие, зная о наличии у своей знакомой денег и дорогих вещей, обвиняемые решили убить и ограбить ее. Обвиняемая, обсудив все с приятелем, под надуманным предлогом пригласила подругу к себе в гости, по дороге опоила ее снотворным. Обвиняемый задушил девушку. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники отвезли и бросили ее тело в водоем в районе сел Новая Таволжанка-Архангельское. Золотые украшения сдали в ломбард, шубу оставили на съемной квартире.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд , сообщает пресс-служба СК России по Белгородскому району.

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