2018-11-06T17:36:05+03:00
Общество

В Белгородской области энергетики автоматизируют участок сети

Белгородэнерго завершает проект по строительству активно-адаптивной сети с применением инновационных технологий и цифровых решений в Корочанском районе
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

На реализацию проекта в Дальней Игуменке направлено 44 миллиона рублей без НДС. В основе – реконструкция двух воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10 кВ в комплексе с их автоматизацией на основе интеллектуальных коммутационных аппаратов.

Автоматизация ВЛ выполняется на базе трех вакуумных реклоузеров и двух управляемых элегазовых выключателей нагрузки, интегрированных в оперативно-информационный комплекс Центра управления сетями Белгородэнерго и диспетчерского пункта Корочанского РЭС. В случае аварийных ситуаций интеллектуальные коммутационные аппараты будут мгновенно отключать поврежденный участок сети и резервировать большую часть нагрузки. Таким образом, отключится не вся линия, а лишь небольшой участок. Остальные потребители быстро будут перезапитаны по резервным схемам.

Контролировать состояние и параметры работы реклоузеров, а также управлять ими дистанционно будет диспетчер Корочанского РЭС. Это позволит более чем в 1,5 – 2 раза два раза сократить эксплуатационные затраты на поиск повреждений и в 2 раза снизить недоотпуск электроэнергии. Надежность электроснабжения двух тысяч потребителей Дальней Игуменки и Мелихово значительно вырастет.

Энергетики последовательно реализуют программу по внедрению современного оборудования и автоматизированных систем, позволяющих эффективно управлять и оперативно реагировать на все, что происходит в энергосистеме. В итоге количество ВЛ 6-10 кВ с автоматическим резервированием нагрузки в филиале увеличится до 49 штук, число реклоузеров – до 85 аппаратов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Внимание: на белгородских дорогах 7 ноября резко ухудшится видимость
В Белгородском регионе на прошлой неделе на пожаре погиб хозяин дома
Пересечение границы в Белгородской области может закончиться уголовным сроком
В Старом Осколе любительница быстрой езды заплатила 53 штрафа ГИБДД
Как житель Белгорода, работавший в охране, решил отомстить своим нанимателям
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
Белгородцам пообещали понижение температур
В Белгороде коммунисты прошли демонстрацией в честь 101-й годовщины Революции
2,5 миллиона рублей собрали белгородцы в рамках акции «Белый цветок»
В Белгороде стало одним парком больше
«Ночь искусств» прошла в Белгороде
На посту белгородского губернатора может сменить крымский генерал
Житель Белгородского района предстанет перед судом за убийство родного брата
День единства в Белгороде – не только повод отдохнуть, но и поработать!
В Белгороде проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо
Белгородского чиновника, попавшегося на взятке, уволили из администрации
Жителя Белгородской области будут судить за трудоустройство по поддельному диплому
Белгородскую школьницу наградят за спасение двоих детей