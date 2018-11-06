В Белгородской области энергетики автоматизируют участок сети

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-06T17:36:05+03:00

Белгородэнерго завершает проект по строительству активно-адаптивной сети с применением инновационных технологий и цифровых решений в Корочанском районе

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На реализацию проекта в Дальней Игуменке направлено 44 миллиона рублей без НДС. В основе – реконструкция двух воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10 кВ в комплексе с их автоматизацией на основе интеллектуальных коммутационных аппаратов.

Автоматизация ВЛ выполняется на базе трех вакуумных реклоузеров и двух управляемых элегазовых выключателей нагрузки, интегрированных в оперативно-информационный комплекс Центра управления сетями Белгородэнерго и диспетчерского пункта Корочанского РЭС. В случае аварийных ситуаций интеллектуальные коммутационные аппараты будут мгновенно отключать поврежденный участок сети и резервировать большую часть нагрузки. Таким образом, отключится не вся линия, а лишь небольшой участок. Остальные потребители быстро будут перезапитаны по резервным схемам.

Контролировать состояние и параметры работы реклоузеров, а также управлять ими дистанционно будет диспетчер Корочанского РЭС. Это позволит более чем в 1,5 – 2 раза два раза сократить эксплуатационные затраты на поиск повреждений и в 2 раза снизить недоотпуск электроэнергии. Надежность электроснабжения двух тысяч потребителей Дальней Игуменки и Мелихово значительно вырастет.

Энергетики последовательно реализуют программу по внедрению современного оборудования и автоматизированных систем, позволяющих эффективно управлять и оперативно реагировать на все, что происходит в энергосистеме. В итоге количество ВЛ 6-10 кВ с автоматическим резервированием нагрузки в филиале увеличится до 49 штук, число реклоузеров – до 85 аппаратов.