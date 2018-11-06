СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-06T14:53:37+03:00

В Белгородском регионе на прошлой неделе на пожаре погиб хозяин дома.

В Покровке на месте сгоревшего дома обнаружен мужчина 1962 года рождения

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В Покровке среди ночи загорелся жилой дом по улице Победы. Огонь повредил стены и кровлю дома. На месте пожара обнаружен погибший хозяин дома, которому было 56 лет.

На минувшей неделе в регионе произошло 11 пожаров, из них 3 – в жилых помещениях. И если в первых двух обошлось без жертв, то на пожаре в Ивнянском районе погиб человек.

Произошло это 4 ноября в 3:29 в селе Покровка Ивнянского района по улице Победы. В результате пожара огнем повреждены стены и кровля жилого дома на площади 60 квадратных метров.

На месте пожара обнаружен погибший хозяин дома 1962 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пожар дежурному караулу пожарно-спасательных частей № 23 и № 40 удалось ликвидировать 6:28, сообщает пресс-служба ведомства.