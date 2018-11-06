Пересечение границы в Белгородской области может закончиться уголовным сроком

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-06T13:37:05+03:00

Согласно принятому Верховной Радой Украины законопроекту, можно схлопотать от 3-х до 5 лет

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ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской области информирует, что граждан, которым запрещен въезд в Украину, ждет уголовная ответственность (от 3 до 5 лет) при пересечении границы. В октябре 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект об уголовной ответственности для граждан за незаконное пересечение границы.

Если такой гражданин попытается пересечь границу за пределами пункта пропуска или в пункте пропуска с поддельными документами, он будет задержан и относительно него будет применена уголовная ответственность.

Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.

Руководство Пограничного управления рекомендует выбирать ближайшие к месту проживания международные и межгосударственные пункты пропуска на территории Белгородской и Воронежской областей для прохождения государственной границы во избежание разного рода конфликтных ситуаций.